Украина хочет экспортировать черешни в КНР, а яблоки - в Индию

"Один из весомых результатов, который состоялся благодаря слаженной работе и хозяйствующих субъектов, и нашей службы - это отмена запрета на экспорт пшеницы во Вьетнам. Мы также рассчитываем на то, что на основе миссии Китайской Народной Республики, которая состоялась в прошлом году, мы в текущем году получим возможность экспорта черешни в КНР", - сказал он.

Кроме того, как отмечается в отчете, в прошлом году были приняты меры для возможности экспорта отечественных яблок в Индию, а также начат процесс либерализации экспорта яблок, голубики и черешни в Египет.

Как сообщал УНН, с начала текущего маркетингового года 2018/2019 (июль-июнь) экспорт Украины зерновых превысил 30 млн тонн.