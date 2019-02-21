Україна хоче експортувати черешні до КНР, а яблука - до Індії

“Один з вагомих результатів, який відбувся завдяки злагодженій роботі і господарюючих суб’єктів, і нашої служби — це скасування заборони на експорту пшениці до В’єтнаму. Ми також розраховуємо на те, що, на основі місії Китайської Народної Республіки, яка відбулась у минулому році, ми в поточному році отримаємо можливість експорту черешні до КНР”, — сказав він.

Крім того, як зазначається у звіті, минулого року було вжито заходів для можливості експорту вітчизняних яблук до Індії, а також розпочато процес лібералізації експорту яблук, лохини та черешні до Єгипту.

Як повідомляв УНН, з початку поточного маркетингового року 2018/2019 (липень-червень) експорт Україною зернових перевищив 30 млн тонн.