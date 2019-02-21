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Україна хоче експортувати черешні до КНР, а яблука - до Індії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У поточному році розраховуємо на те, що Україна отримає можливість експорту черешні до КНР. Про це заявив Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.

“Один з вагомих результатів, який відбувся завдяки злагодженій роботі і господарюючих суб’єктів, і нашої служби — це скасування заборони на експорту пшениці до В’єтнаму. Ми також розраховуємо на те, що, на основі місії Китайської Народної Республіки, яка відбулась у минулому році, ми в поточному році отримаємо можливість експорту черешні до КНР”, — сказав він.

Крім того, як зазначається у звіті, минулого року було вжито заходів для можливості експорту вітчизняних яблук до Індії, а також розпочато процес лібералізації експорту яблук, лохини та черешні до Єгипту.

Як повідомляв УНН, з початку поточного маркетингового року 2018/2019 (липень-червень) експорт Україною зернових перевищив 30 млн тонн.

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