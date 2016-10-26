Украина и ЕИБ планируют подписать финсоглашение о развитии транспорта

Согласно распоряжению, министра инфраструктуры В.Омеляна уполномочили на подписание финансового соглашения.

По словам министра, в конце октября-начале ноября, до 10 числа, планируется визит президента ЕИБ в Украину, и во время этого визита планируется подписание соглашения.

В.Омелян рассказал, что реализации этого соглашения позволит создать условия для предоставления населению высококачественных услуг по перевозке автобусами, трамваями, троллейбусами, вагонами метрополитена, в том числе с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями. А также обеспечить стабильное функционирование и дальнейшее развитие городского пассажирского электротранспорта, повысить уровень технического оснащения предприятий и тому подобное.

Напомним, ЕИБ направит 200 млн евро на общественный транспорт в Украине. Общая стоимость проекта оценивается в 400 млн евро.