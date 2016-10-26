Україна і ЄІБ планують підписати фінугоду про розвиток міського транспорту

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 17667 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 16502 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 26204 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 37250 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 45953 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 71963 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 82203 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148143 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 207819 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194109 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 22567 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 19057 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 20073 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 22883 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 22868 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 17681 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 23329 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 37258 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 499760 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 332344 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 4176 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 6172 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 130075 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 189265 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 131649 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Україна і ЄІБ планують підписати фінугоду про розвиток міського транспорту

Україна і ЄІБ планують підписати фінугоду про розвиток міського транспорту

Київ • УНН

 • 7062 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про утворення делегації для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення фінансової угоди про розвиток пасажирського міського транспорту. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Відповідно до розпорядження, міністра інфраструктури В.Омеляна уповноважили на підписання фінансової угоди.

За словами міністра, у кінці жовтня-на початку листопада, до 10 числа, планується візит президента ЄІБ в Україну, і під час цього візиту планується підписання угоди.

В.Омелян розповів, що реалізації цієї угоди дозволить створити умови для надання населенню високоякісних послуг у перевезенні автобусами, трамваями, тролейбусами, вагонами метрополітену, в тому числі з урахуванням потреб з обмеженими фізичними можливостями. А також забезпечити стабільне функціонування та подальший розвиток міського пасажирського електротранспорту, підвищити рівень технічного оснащення підприємств тощо.

Нагадаємо, ЄІБ спрямує 200 млн євро на громадський транспорт в Україні. Загальна вартість проекту оцінюється в 400 млн євро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73