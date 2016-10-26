Україна і ЄІБ планують підписати фінугоду про розвиток міського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про утворення делегації для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення фінансової угоди про розвиток пасажирського міського транспорту. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Відповідно до розпорядження, міністра інфраструктури В.Омеляна уповноважили на підписання фінансової угоди.
За словами міністра, у кінці жовтня-на початку листопада, до 10 числа, планується візит президента ЄІБ в Україну, і під час цього візиту планується підписання угоди.
В.Омелян розповів, що реалізації цієї угоди дозволить створити умови для надання населенню високоякісних послуг у перевезенні автобусами, трамваями, тролейбусами, вагонами метрополітену, в тому числі з урахуванням потреб з обмеженими фізичними можливостями. А також забезпечити стабільне функціонування та подальший розвиток міського пасажирського електротранспорту, підвищити рівень технічного оснащення підприємств тощо.
Нагадаємо, ЄІБ спрямує 200 млн євро на громадський транспорт в Україні. Загальна вартість проекту оцінюється в 400 млн євро.