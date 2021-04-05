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Украина и Турция расширили авиасообщение между странами

Украина и Турция расширили авиасообщение между странами

Киев  •  УНН

 • 11082 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина и Турция расширили авиасообщение между странами и добавили 112 частот в неделю, которые могут использовать авиакомпании обеих стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на Avianews.

Детали

Новые договоренности позволяют авиакомпаниям открыть регулярные рейсы из города Газипаша в провинции Анталья в Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Львов, Херсон, Николаев, Винницу, Черновцы, Ивано-Франковск и Запорожья. Либерализацию провели путем обмена письмами между регуляторами обеих стран.

Частота полетов из Киева в Газипаша может составлять до 14 рейсов в неделю для каждой из сторон, из региональных аэропортов Украины - по 7 рейсов в неделю.

В рамках нынешней либерализации Украина и Турция также договорились увеличить квоту на маршруте Киев-Бодрум в два раза - с семи до 14 рейсов в неделю. Новыми возможностями уже воспользовались авиакомпании МАУ и SkyUp.

С учетом всех изменений авиакомпании могут выполнять регулярные полеты между следующими парами городов

в Украине:

Киев
Днепр
Одесса
Харьков
Львов
Херсон
Николаев
Винница
Черновцы
Ивано-Франковск
Запорожье

в Турции:

Стамбул
Анкара
Измир
Бодрум
Даламан
Бурса
Адана
Газипаша

Дополнительно

Также в соглашение формально внесены Донецк, Симферополь и Севастополь, однако фактические полеты сюда не могут выполняться.

Напомним

В прошлом году на фоне пандемии COVID-19 в Украине количество авиаперевозок уменьшилась более чем 57%. Также значительно уменьшился спрос на турпоездки за границу, однако украинцы продолжают пользоваться ранним бронированием туров.

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