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В Австралії запускають “Таємничі польоти“, оскільки ще діє обмеження на авіарейси

Київ • УНН

 • 15720 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Оскільки австралійці все ще не можуть їздити за кордон через обмеження пандемії, перевізник авіакомпанії Qantas запускає серію “Таємничих польотів”, щоб заохотити внутрішні подорожі. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Розповідають, що мандрівники, які забронюють одну з трьох запропонованих подорожей, віддадуть свою долю в руки авіакомпанії.

Одноденні поїздки, які продаються 4 березня, можливі з Брісбена, Сіднея та Мельбурна, вилітаючи відповідно 27 березня, 18 квітня та 1 травня. Кожен рейс Boeing 737 буде обмежений до 120 пасажирів і подорожуватиме до пункту призначення приблизно за дві години.

Мандрівники не знатимуть, куди вони прямують, поки літак не здійснить спуск до загадкового місця, хоча траєкторія польоту з’явиться на екранах спинок сидінь, даючи літакам можливість вгадати, куди вони прямують. Як повідомляється, рейси включатимуть кілька рейсів ключових орієнтирів на маршруті низького рівня.

Клієнти отримають додаткові підказки під час бронювання, щоб переконатися, що вони упаковують належним чином.
Пакети “все включено” коштують 737 австралійських доларів (577 доларів США) для місць економ-класу та 1570 австралійських доларів для бізнесу.

Нагадаємо

ЄС та Італія заблокували відвантаження вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, призначеної для Австралії, оскільки виробник ліків не виконав свої зобов'язання щодо контракту з ЄС.

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