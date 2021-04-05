Україна і Туреччина розширили авіасполучення між країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна і Туреччина розширили авіасполучення між країнами і додали 112 частот в тиждень, які можуть використовувати авіакомпанії обох країн. Про це пише УНН з посиланням на Avianews.
Деталі
Нові домовленості дозволяють авіакомпаніям відкрити регулярні рейси з міста Газіпаша в провінції Анталья в Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Львів, Херсон, Миколаїв, Вінницю, Чернівці, Івано-Франківськ та Запоріжжя. Лібералізацію провели шляхом обміну листами між регуляторами обох країн.
Частота польотів з Києва в Газіпаша може становити до 14 рейсів на тиждень для кожної зі сторін, з регіональних аеропортів України - по 7 рейсів на тиждень.
В рамках нинішньої лібералізації Україна і Туреччина також домовилися збільшити квоту на маршруті Київ-Бодрум в два рази - з семи до 14 рейсів на тиждень. Новими можливостями вже скористалися авіакомпанії МАУ і SkyUp.
З урахуванням всіх змін авіакомпанії можуть виконувати регулярні польоти між наступними парами міст
в Україні:
Київ
Дніпро
Одеса
Харків
Львів
Херсон
Миколаїв
Вінниця
Чернівці
Івано-Франківськ
Запоріжжя
у Туреччині:
Стамбул
Анкара
Ізмір
Бодрум
Даламан
Бурса
Адана
Газіпаша
Додатково
Також в угоду формально внесені Донецьк, Сімферополь та Севастополь, однак фактичні польоти сюди не можуть виконуватися.
Нагадаємо
Минулого року на тлі пандемії COVID-19 в Україні кількість авіаперевезень зменшилася на понад 57%. Також значно зменшився попит на турпоїздки за кордон, проте українці продовжують користуватися раннім бронюванням турів.
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