Украина и США начали работу Комиссии стратегического партнерства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Комиссия стратегического партнерства Украина-США начала сегодня работу в Вашингтоне. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Начали Комиссию стратегического партнерства Украина-США. Ранее мы пытались понять, в чем именно эта стратегичность. Сегодня все более чем понятно: мы - реальные союзники и друзья. В практической и ценностной плоскости. Мы противостоим неоимперской политике РФ и защищаем демократический мир", - написал министр.
Напомним, о возобновлении работы Комиссии ранее заявил Президент Украины Петр Порошенко, находясь с визитом в Париже.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин посещает Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом.
Главной целью визита Климкин является проведение 16 ноября инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США. Программой пребывания Климкина в Вашингтон также предусмотрено проведение переговоров с государственным секретарем США Майклом Помпео, встречи с ведущими американскими законодателями и общение с представителями американской экспертной среды.