Україна і США розпочали роботу Комісії стратегічного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Комісія стратегічного партнерства Україна-США розпочала сьогодні роботу у Вашингтоні. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"Розпочали Комісію стратегічного партнерства Україна-США. Раніше ми намагалися зрозуміти, у чому саме ця стратегічність. Сьогодні все більш ніж зрозуміло: ми - реальні союзники і друзі. У практичній та ціннісній площині. Ми протистоїмо неоімперській політиці РФ і захищаємо демократичний світ", - написав міністр.
Нагадаємо, про відновлення роботи Комісії раніше заявив Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом у Парижі.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідує Сполучені Штати Америки з робочим візитом.
Головною метою візиту Клімкіна є проведення 16 листопада інавгураційного засідання оновленого формату Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Програмою перебування Клімкіна у місті Вашингтон також передбачено проведення переговорів з державним секретарем США Майклом Помпео, зустрічі з провідними американськими законодавцями й спілкування з представниками американського експертного середовища.