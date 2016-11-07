Украина и Словения подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

Так, с 7 до 8 ноября председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук будет находиться с рабочим визитом в Cловении в составе официальной делегации во главе с Президентом Украины Петром Порошенко.

"В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов, в частности Меморандума о взаимопонимании в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива между Госэнергоэффективности и Министерством инфраструктуры Республики Словения", - сказано в сообщении.

Как отмечается, целью меморандума является налаживание двустороннего сотрудничества Украины и Словении в сфере эффективного потребления энергоресурсов, использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Программой визита предусмотрены встречи первых лиц Украины и Словении.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Республику Словения во вторник, 8 ноября.