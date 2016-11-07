Україна і Словенія підпишуть меморандум про співпрацю у сфері енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України підпише з Міністерством інфраструктури Республіки Словенія меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива. Про це йдеться на сторінці Держенергоефективності у Facebook, передає УНН.
Так, з 7 до 8 листопада голова Держенергоефективності Сергій Савчук перебуватиме з робочим візитом у Cловенії в складі офіційної делегації на чолі з Президентом України Петром Порошенком.
“В рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів, зокрема Меморандуму про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива між Держенергоефективності та Міністерством інфраструктури Республіки Словенія”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, метою меморандуму є налагодження двосторонньої співпраці України і Словенії у сфері ефективного споживання енергоресурсів, використання відновлюваних джереленергії та альтернативних видів палива.
Програмою візиту передбачено зустрічі перших осіб України та Словенії.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Республіки Словенія у вівторок, 8 листопада.