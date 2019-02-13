Украина и Польша должны искренне двигаться навстречу друг другу - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украина и Польша должны искренне двигаться навстречу друг другу в вопросах исторического прошлого. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Министерская конференция по Ближнему Востоку в Варшаве не против чего-то или кого-то. Она - безусловно "за". За разработку общей ближневосточной стратегии для всего цивилизованного мира. Вместе с друзьями из Польши открыли таблицу на доме, где в 1919-20рр. находилась Военная миссия УНР. В наших отношениях нет никаких проблем, и есть эмоции, связанные с восприятием общей истории. нужно не ждать шагов вроде "ты мне-я тебе", а искренне двигаться навстречу друг другу", - сообщил он.
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Как сообщал УНН, Климкин прибыл в Варшаву на ближневосточную конференцию.