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Клімкін прибув до Варшави на близькосхідну конференцію

Клімкін прибув до Варшави на близькосхідну конференцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Варшави для участі в конференції на тему миру та безпеки на Близькому Сході. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"Міністр Павло Клімкін знову у Варшаві. Попереду два дні роботи в конференції з питань безпеки на Близькому Сході та інтенсивний графік зустрічей з учасниками заходу. Розпочинаємо візит з української нотки - відкриття таблиці на честь військової місії УНР у Варшаві в 1919-20 рр." - написав він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтвердило у вівторок, 12 лютого, що очільник української дипломатії Павло Клімкін візьме участь у близькосхідній конференції у Варшаві і проведе там двосторонні перемовини із міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем.

Конференція на тему миру та безпеки на Близькому Сході відбудеться у Варшаві 13-14 лютого. У ній візьмуть участь представники кільканадцяти держав, зокрема, віце-президент США Майкл Пенс та державний секретар США Майк Помпео, а також прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Частина із держав-учасників зустрічі ще не повідомила, хто буде їх представляти.

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