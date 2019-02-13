Павло Клімкін візьме участь у близькосхідній конференції у Варшаві

"Під час візиту міністра до Варшави відбудеться зустріч з міністром Чапутовичем. Буде обговорено широкий спектр двосторонніх питань, і, звісно, питання підтримки наших польських друзів у контексті імплементації угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а також прагнень України до євроатлантичної інтеграції", - заявила речниця МЗС України у Києві Катерина Зеленко.



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Конференція на тему миру та безпеки на Близькому Сході відбудеться у Варшаві 13-14 лютого. У ній візьмуть участь представники кільканадцяти держав, зокрема, віце-президент США Майкл Пенс та державний секретар США Майк Помпео, а також прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Частина із держав-учасників зустрічі ще не повідомила, хто буде їх представляти.

Як повідомляв УНН, близько 40 осіб не пустили до Польщі напередодні близькосхідної конференції