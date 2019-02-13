Павел Климкин примет участие в ближневосточной конференции в Варшаве

"Во время визита министра в Варшаву состоится встреча с министром Чапутовичем. Будет обсужден широкий спектр двусторонних вопросов, и, конечно, вопрос поддержки наших польских друзей в контексте имплементации соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также стремлений Украины к евроатлантической интеграции", - заявила пресс-секретарь МИД Украины в Киеве Екатерина Зеленко.



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Конференция на тему мира и безопасности на Ближнем Востоке состоится в Варшаве 13-14 февраля. В ней примут участие представители нескольких десятков государств, в частности, вице-президент США Майкл Пенс и государственный секретарь США Майк Помпео, а также премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Часть из государств-участников встречи еще не сообщила, кто будет их представлять.

Как сообщал УНН, около 40 человек не пустили в Польшу накануне ближневосточной конференции.