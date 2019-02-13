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Климкин прибыл в Варшаву на ближневосточную конференцию

Климкин прибыл в Варшаву на ближневосточную конференцию

Киев  •  УНН

 • 8211 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Варшаву для участия в конференции на тему мира и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Министр Павел Климкин снова в Варшаве. Впереди два дня работы в конференции по вопросам безопасности на Ближнем Востоке и интенсивный график встреч с участниками мероприятия. Начинаем визит с украинской нотки - открытие таблицы в честь военной миссии УНР в Варшаве в 1919-20 гг." - написал он.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины подтвердило во вторник, 12 февраля, что глава украинской дипломатии Павел Климкин примет участие в ближневосточной конференции в Варшаве и проведет там двусторонние переговоры с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Конференция на тему мира и безопасности на Ближнем Востоке состоится в Варшаве 13-14 февраля. В ней примут участие представители нескольких десятков государств, в частности, вице-президент США Майкл Пенс и государственный секретарь США Майк Помпео, а также премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Часть из государств-участников встречи еще не сообщила, кто будет их представлять.

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