Климкин прибыл в Варшаву на ближневосточную конференцию

"Министр Павел Климкин снова в Варшаве. Впереди два дня работы в конференции по вопросам безопасности на Ближнем Востоке и интенсивный график встреч с участниками мероприятия. Начинаем визит с украинской нотки - открытие таблицы в честь военной миссии УНР в Варшаве в 1919-20 гг." - написал он.



Напомним, Министерство иностранных дел Украины подтвердило во вторник, 12 февраля, что глава украинской дипломатии Павел Климкин примет участие в ближневосточной конференции в Варшаве и проведет там двусторонние переговоры с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.



Конференция на тему мира и безопасности на Ближнем Востоке состоится в Варшаве 13-14 февраля. В ней примут участие представители нескольких десятков государств, в частности, вице-президент США Майкл Пенс и государственный секретарь США Майк Помпео, а также премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Часть из государств-участников встречи еще не сообщила, кто будет их представлять.