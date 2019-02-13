Україна і Польща мають щиро рухатися назустріч одна одній - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Україна і Польща мають щиро рухатися назустріч одна одній у питаннях історичного минулого. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"Міністерська конференція щодо Близького Сходу у Варшаві не проти чогось або когось. Вона - безумовно "за". За розробку спільної близькосхідної стратегії для усього цивілізованого світу. Спільно з друзями з Польщі відкрили таблицю на будинку, де у 1919-20рр. перебувала Військова місія УНР. У наших відносинах немає жодних проблем,та є емоції,пов’язані із сприйняттям спільної історії.Маємо не чекати кроків на кшталт "ти мені-я тобі",а щиро рухатися на зустріч один одному", - повідомив він.
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Як повідомляв УНН, Клімкін прибув до Варшави на близькосхідну конференцію.