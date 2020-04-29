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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 60558 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Украина и Германия обсудили работу стран в нормандском формате

Украина и Германия обсудили работу стран в нормандском формате

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников обсудил с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен ситуацию в мире из-за пандемии и ситуацию на Востоке Украины из-за вооруженнной агрессии РФ и работу стран в нормандском формате. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников встретился с Послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен. В рамках встречи обсуждались вопросы текущей ситуации в мире из-за пандемии коронавируса, ситуацию на Востоке Украины из-за вооруженной агрессии России, работу стран в рамках "Нормандского формата", сотрудничество в реализации совместных проектов в социально-экономической области, санкции против России", - говорится в сообщении.

По словам Резникова, позиция Украины относительно международного вооруженного конфликта на Востоке остается неизменной - выполнение положений безопасности Минских договоренностей является главной предпосылкой деэскалации.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Франции не подтвердили, но и не опровергли информацию о видеоконференции министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" 30 апреля.

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