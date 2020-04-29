Україна і Німеччина обговорили роботу країн у нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков обговорив із послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен ситуацію у світі через пандемію та ситуацію на Сході України через збройну агресію РФ та роботу країн у нормандському форматі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
"Віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зустрівся із Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен. В рамках зустрічі було обговорено питання поточної ситуації у світі через пандемію коронавірусу, ситуацію на Сході України через збройну агресію Росії, роботу країн в рамках "Нормандського формату", співпрацю в реалізації спільних проєктів у соціально-економічній галузі, санкції проти Росії", - йдеться у повідомленні.
За словами Резнікова, позиція України щодо міжнародного збройного конфлікту на Сході залишається незмінною – виконання безпекових положень Мінських домовленостей є головною передумовою деескалації.
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Франції не підтвердили, але і не спростували інформацію про відеоконференцію міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" 30 квітня.