Україна і Німеччина обговорили роботу країн у нормандському форматі

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков обговорив із послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен ситуацію у світі через пандемію та ситуацію на Сході України через збройну агресію РФ та роботу країн у нормандському форматі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зустрівся із Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен. В рамках зустрічі було обговорено питання поточної ситуації у світі через пандемію коронавірусу, ситуацію на Сході України через збройну агресію Росії, роботу країн в рамках "Нормандського формату", співпрацю в реалізації спільних проєктів у соціально-економічній галузі, санкції проти Росії", - йдеться у повідомленні.

За словами Резнікова, позиція України щодо міжнародного збройного конфлікту на Сході залишається незмінною – виконання безпекових положень Мінських домовленостей є головною передумовою деескалації.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Франції не підтвердили, але і не спростували інформацію про відеоконференцію міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" 30 квітня.

Українські Національні Новини

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