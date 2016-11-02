Украина и Кыргызстан обсудили альтернативные маршруты перевозок товаров из-за запрета транзита РФ

Собеседники отметили необходимость активизации политического диалога на всех уровнях, а также необходимость усиления торгово-экономической составляющей двусторонних отношений. В частности, была отмечена важность проведения очередного заседания Совместной межправительственной украинско-киргизской комиссии по сотрудничеству.

П.Порошенко и А.Атамбаев обсудили пути преодоления проблем, возникшие с поставками украинской продукции в Кыргызстан вследствие ограничений Россией транзита украинских товаров, а также возможные альтернативные маршруты перевозок.

Значительное внимание было уделено взаимодействию между Украиной и Кыргызстаном в рамках международных организаций, прежде всего в ООН.