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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Україна і Киргизстан обговорили альтернативні маршрути перевезень товарів через заборону транзиту РФ

Україна і Киргизстан обговорили альтернативні маршрути перевезень товарів через заборону транзиту РФ

Київ • УНН

 • 9329 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв під час телефонної розмови обговорили шляхи вирішення проблем з постачанням української продукції до Киргизстану, що виникли через обмеження транзиту Росією. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

Співрозмовники відзначили необхідність активізації політичного діалогу на усіх рівнях, а також необхідність посилення торговельно-економічної складової двосторонніх взаємин. Зокрема, було наголошено на важливості проведення чергового засідання Спільної міжурядової українсько-киргизької комісії зі співробітництва.

П.Порошенко і А.Атамбаєв обговорили шляхи подолання проблем, що виникли з постачанням української продукції до Киргизстану внаслідок обмежень Росією транзиту українських товарів, а також можливі альтернативні маршрути перевезень.

Значна увага була приділена взаємодії між Україною і Киргизстаном у рамках міжнародних організацій, передусім в ООН.

Українські Національні Новини

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