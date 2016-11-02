Україна і Киргизстан обговорили альтернативні маршрути перевезень товарів через заборону транзиту РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв під час телефонної розмови обговорили шляхи вирішення проблем з постачанням української продукції до Киргизстану, що виникли через обмеження транзиту Росією. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Співрозмовники відзначили необхідність активізації політичного діалогу на усіх рівнях, а також необхідність посилення торговельно-економічної складової двосторонніх взаємин. Зокрема, було наголошено на важливості проведення чергового засідання Спільної міжурядової українсько-киргизької комісії зі співробітництва.
П.Порошенко і А.Атамбаєв обговорили шляхи подолання проблем, що виникли з постачанням української продукції до Киргизстану внаслідок обмежень Росією транзиту українських товарів, а також можливі альтернативні маршрути перевезень.
Значна увага була приділена взаємодії між Україною і Киргизстаном у рамках міжнародних організацій, передусім в ООН.