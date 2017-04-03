Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина и Канада подписали Договоренность о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает УНН.
"Так пишется история. Украина и Канада подписали Договоренность о сотрудничестве в сфере обороны", - написал А.Шевченко.
Так пишется история. Украина и Канада подписали Договоренность о сотрудничестве в сфере обороны pic.twitter.com/WwbzBFGJdq- Andriy Shevchenko (@AShevch) 3 апреля 2017
Как сообщал УНН, в рамках официального визита министра обороны Украины Степана Полторака началась встреча с министром национальной обороны Канады Харджитом Сейджаном и начальником Генерального Штаба генерал-полковником Джонатаном Вэнсом.
Напомним, 2 апреля началась рабочая поездка министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака в Канаду.
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Во время визита было запланировано проведение встречи главы оборонного ведомства Украины с министром национальной обороны Канады Харджитом Саджжаном и официальное подписание "Договоренности об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады", а также проведение нескольких двусторонних переговоров и рабочих встреч.