Україна і Канада підписали домовленість про співробітництво у сфері оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Україна і Канада підписали Домовленість про співробітництво у сфері оборони. Про це повідомив у Twitter посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає УНН.
"Так пишеться історія. Україна і Канада підписали Домовленість про співробітництво у сфері оборони", - написав А.Шевченко.
Так пишеться історія. Україна і Канада підписали Домовленість про співробітництво у сфері оборони pic.twitter.com/WwbzBFGJdq— Andriy Shevchenko (@AShevch) 3 квітня 2017 р.
Як повідомляв УНН, у рамках офіційного візиту міністра оборони України Степана Полторака розпочалася зустріч з міністром національної оборони Канади Харджитом Сейджаном та начальником Генерального Штабу генерал-полковником Джонатаном Венсом.
Нагадаємо, 2 квітня розпочалася робоча поїздка міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака до Канади.
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Під час візиту було заплановано проведення зустрічі очільника оборонного відомства України з міністром національної оборони Канади Харджитом Саджжаном та офіційне підписання “Домовленостей про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади та ЗС Канади”, а також проведення декількох двосторонніх переговорів та робочих зустрічей.