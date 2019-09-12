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6 марта, 19:19 • 107772 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 120007 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 111606 просмотра

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6 марта, 14:10 • 117766 просмотра

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Украина и Финляндия договорились наращивать военное сотрудничество

Украина и Финляндия договорились наращивать военное сотрудничество

Киев  •  УНН

 • 10777 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украина и Финляндия договорились наращивать военное сотрудничество и развивать диалог между оборонными ведомствами. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает корреспондент УНН.

"Мы также договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между нашими оборонными ведомствами. Я лично благодарен руководству Финляндии за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказал Президент.

Он сказал, что ознакомил президента Финляндии с безопасностной ситуацией на Донбассе.

"Мы обменялись мнениями относительно дальнейших шагов для прекращения войны", - добавил Глава государства.

Как сообщал УНН, президент Финляндии Саули Ниинисте прибыл в Украину с официальным визитом. Во время встречи лидеры Украины и Финляндии, в частности, подписали соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом.

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