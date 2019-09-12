Украина и Финляндия договорились наращивать военное сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украина и Финляндия договорились наращивать военное сотрудничество и развивать диалог между оборонными ведомствами. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает корреспондент УНН.
"Мы также договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между нашими оборонными ведомствами. Я лично благодарен руководству Финляндии за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказал Президент.
Он сказал, что ознакомил президента Финляндии с безопасностной ситуацией на Донбассе.
"Мы обменялись мнениями относительно дальнейших шагов для прекращения войны", - добавил Глава государства.
Как сообщал УНН, президент Финляндии Саули Ниинисте прибыл в Украину с официальным визитом. Во время встречи лидеры Украины и Финляндии, в частности, подписали соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом.