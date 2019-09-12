Україна і Фінляндія домовилися нарощувати військове співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Україна і Фінляндія домовилися нарощувати військове співробітництво і розвивати діалог між оборонними відомствами. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на спільний пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.
"Ми також домовилися нарощувати військове співробітництво з Фінляндією і розвивати діалог між нашими оборонними відомствами. Я особисто вдячний керівництву Фінляндії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - сказав Президент.
Він сказав, що ознайомив президента Фінляндії з безпековою ситуацією на Донбасі.
"Ми обмінялись думками щодо подальших кроків задля припинення війни", - додав Глава держави.
Як повідомляв УНН, президент Фінляндії Саулі Нііністьо прибув до України з офіційним візитом. Під час зустрічі лідери України і Фінляндії, зокрема, підписали угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.