Украина и Беларусь договорились проработать совместные мероприятия к годовщине Чернобыльской катастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей договорились проработать совместные мероприятия по чествованию годовщины Чернобыльской катастрофы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
“Среди перспективных планов договорились проработать совместные мероприятия по чествованию годовщины Чернобыльской катастрофы, а также празднования 345-й годовщины со дня рождения гетмана Пилипа Орлика, который родился в с.Косута (ныне — Минская область, Беларусь)”, — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что главы МИД Украины и Беларуси обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной проблематики.
Стороны также отметили важность продолжения доверительного политического диалога на всех уровнях и активизации торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, прибыв в Варшаву, провел встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем.