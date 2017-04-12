Україна і Білорусь домовились опрацювати спільні заходи до роковин Чорнобильської катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей домовилися опрацювати спільні заходи з вшанування роковин Чорнобильської катастрофи, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
“Серед перспективних планів домовилися опрацювати спільні заходи з вшанування роковин Чорнобильської катастрофи, а також відзначення 345-ї річниці від дня народження гетьмана Пилипа Орлика, який народився в с.Косута (нині — Мінська область, Білорусь)”, — йдеться в повідомленні.
Крім того повідомляється, що голови МЗС України і Білорусі обговорили актуальні питання двосторонніх відносин і міжнародної проблематики.
Сторони також відзначили важливість продовження довірливого політичного діалогу на всіх рівнях та активізації торговельно-економічної співпраці.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, прибувши до Варшави, провів зустріч з білоруським колегою Володимиром Макеєм.