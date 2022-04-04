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Украина готовится к масштабной атаке на востоке страны – министр

Киев • УНН

 • 175177 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украина готовится к масштабному наступлению рашистских оккупантов на востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге со своей британской коллегой Лиз Трасс, пишет УНН.

Украина готовится к масштабной атаке на востоке страны – министр

Цитата

"Украина выиграла битву за Киев, но война продолжается. Готовимся к новому крупномасштабному наступлению россии на востоке Украины. Они попытаются захватить больше территорий в Донецкой и Луганской областях, попытаются закрепиться и пустить корни в Херсонской области, попытаются захватить истекающий кровью Мариуполь", - заявил министр.

Детали

По его словам, те ужасы, что мир увидел в Буче, — это лишь верхушка айсберга всех преступлений, совершенных российской армией на территории Украины.

"И я вам без преувеличения, но с большой грустью могу сказать, что в Мариуполе ситуация намного хуже", - добавил дипломат.

Дополнение

2 апреля советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также около трассы в 20 км от Киева обнаружили тела погибших мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.

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