Україна готується до масштабної атаки на сході країни – міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Україна готується до масштабного наступу рашистських окупантів на сході країни. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу зі своєю британською колегою Ліз Трасс, пише УНН.
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"Україна виграла битву за Київ, але війна триває. Готуємося до нового великомасштабного наступу росії на сході України. Вони спробують захопити більше територій в Донецькій і Луганській областях, спробують закріпитися і пустити коріння в Херсонщині, спробують захопити Маріуполь, що стікає кров'ю", - заявив міністр.
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За його словами, ті жахи, що світ побачив у Бучі, — це лише верхівка айсберга всіх злочинів, скоєних російською армією на території України.
"І я вам без перебільшення, але з великим сумом можу сказати, що в Маріуполі ситуація набагато гірша", - додав дипломат.
Доповнення
2 квітня радник керівника офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси в 20 км від Києва виявили тіла загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.