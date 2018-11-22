Украина готова к продолжению дискуссии с Германией по сайту "Миротворец" - посол

По словам посла, Киев “с вниманием принял к сведению” просьбу министерства иностранных дел ФРГ убрать информацию с сайта, но юридические возможности украинской власти в этом случае очень ограничены.

“Впрочем, Украина готова к серьезному продолжению дискуссии по проблеме „Миротворца“ с немецкими партнерами. Лично я считаю, что печально известный список является недопустимым и неуместным”, — написал Мельник.

Он отметил, что существование такого сайта не оправдывает распространение “страшных сценариев” в немецких СМИ, согласно которым Украина якобы желает смерти Шредеру.

“Выражаясь недипломатично, это является полной ерундой. Это просто поддержка пропагандистских нарративов Кремля”, — убежден посол.

По словам Мельника, эта ситуация отвлекает внимание от настоящей проблемы — лоббистских услуг, которые бывший немецкий канцлер предоставляет российскому предприятию и Владимиру Путину в Европе.

Кроме того, дипломат напомнил, что Шредер является председателем совета директоров крупнейшей российской энергетической компании “Роснефть” и личным другом президента РФ Владимира Путина.

Мельник также напомнил недавние слова экс-канцлера о том, что аннексия Крыма должна быть признана.

“Вот почему Шредер был включен в список ”врагов Украины“, доступный в Интернете”, — пишет посол.

При этом он обратил внимание на то, что “Миротворец” является “чисто частным сайтом” и украинская власть “не несет ответственности” за его содержание.

Напомним, МИД ФРГ призвал удалить сайт “Миротворец” в связи с внесением в его базу Герхарда Шредера.

Сайт “Миротворец” 9 ноября добавил в свою базу данных Шредера, как сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, обвинив его, цитируя сообщение на сайте — в “покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины”, “манипуляции общественно значимой информацией” и “антиукраинской пропаганде” .

Напоминаем, политик занимал должность федерального канцлера в 1998 — 2005 годах. После ухода из политики он стал заниматься общественной деятельностью и бизнесом, будучи председателем совета директоров компании “Роснефть” и главой комитета акционеров компании Nord Stream AG — владельца и оператора трубопровода “Северный поток”, по которому в Германию идут поставки российского газа.