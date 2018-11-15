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МЗС ФРН закликало видалити сайт "Миротворець" в зв'язку з внесенням в його базу Герхарда Шредера

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Берлін висловив протест проти внесення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера в базу українського сайту “Миротворець”, повідомляє УНН з посиланням на DW.

“Ми з усією прямотою засуджуємо цей список, — цитує агентство DPA прес-секретаря зовнішньополітичного відомства ФРН. — У минулому ми вже доводили свою позицію до української сторони і наполягали на тому, щоб уряд України сприяв видаленню цього сайту. Ми робимо це і зараз”.

Як стверджує агентство, причиною внесення екс-канцлера в базу могло стати його інтерв’ю німецькому виданню Aachener Nachrichten, в якому він визнав правомірність нібито “возз’єднання Криму з Російською Федерацією”, що на ділі означає — визнання фактичної анексії.

Сайт “Миротворець” 9 листопада додав в свою базу даних Шредера, як повідомляло видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, звинувативши його, цитуючи повідомлення на сайті — у “замаху на суверенітет і територіальну цілісність України”, “маніпуляції суспільно значущою інформацією” і “антиукраїнській пропаганді” .

Нагадуємо, політик обіймав посаду федерального канцлера в 1998 — 2005 роках. Після відходу з політики він став займатися громадською діяльністю та бізнесом, будучи головою ради директорів компанії “Роснефть” і главою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG — власника і оператора трубопроводу “Північний потік”, по якому в Німеччину йдуть поставки російського газу.

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