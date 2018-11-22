Україна готова до продовження дискусії з Німеччиною щодо сайту “Миротворець” - посол

ukru
Ексклюзив
07:02 • 59786 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 201149 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 499478 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 484521 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 468740 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 463542 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 332775 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268622 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 534845 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 179005 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
8.8 м/с
66 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 107104 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 101003 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 104586 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 98768 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 86482 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 59797 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 452635 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 534853 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 458397 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 407285 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 7702 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 175780 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 172414 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 172616 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 166763 перегляди
Актуальне
Україна готова до продовження дискусії з Німеччиною щодо сайту “Миротворець” - посол

Україна готова до продовження дискусії з Німеччиною щодо сайту “Миротворець” - посол

Київ • УНН

 • 11224 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна готова до продовження дискусії з німецькою стороною щодо питання сайту “Миротворець”. Про це написав у статті для видання Welt посол України у Німеччині Андрій Мельник, передає УНН з посиланням на DW.

За словами посла, Київ “з увагою прийняв до відома” прохання міністерства закордонних справ ФРН прибрати інформацію з сайту, але юридичні можливості української влади в цьому випадку дуже обмежені.

“Втім, Україна готова до серйозного продовження дискусії щодо проблеми „Миротворця“ з німецькими партнерами. Особисто я вважаю, що сумнозвісний список є недопустимим та недоречним”, — написав Мельник.

Він зауважив, що існування такого сайту не виправдовує поширення “страхітливих сценаріїв” у німецьких ЗМІ, згідно з якими Україна нібито бажає смерті Шредеру.

“Висловлюючись недипломатично, це є цілковитою дурницею. Це просто годування пропагандистських наративів Кремля”, — переконаний посол.

За словами Мельника, ця ситуація відволікає увагу від справжньої проблеми — лоббістських послуг, які колишній німецький канцлер надає російському підприємству та Володимиру Путіну у Європі.

Крім того, дипломат нагадав, що Шредер є головою ради директорів найбільшої російської енергетичної компанії “Роснефть” і особистим другом президента РФ Володимира Путіна.

Мельник також нагадав нещодавні слова екс-канцлера про те, що анексія Криму має бути визнана. “Ось чому Шредер був включений до списку „ворогів України“, доступний в Інтернеті”, — пише посол. При цьому він звернув увагу на те, що “Миротворець” є “суто приватним сайтом” і українська влада “не несе жодної відповідальності” за його зміст.

Нагадаємо, МЗС ФРН закликало видалити сайт “Миротворець” в зв’язку з внесенням в його базу Герхарда Шредера.

Сайт “Миротворець” 9 листопада додав в свою базу даних Шредера, як повідомляло видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, звинувативши його, цитуючи повідомлення на сайті — у “замаху на суверенітет і територіальну цілісність України”, “маніпуляції суспільно значущою інформацією” і “антиукраїнській пропаганді” .

Нагадуємо, політик обіймав посаду федерального канцлера в 1998 — 2005 роках. Після відходу з політики він став займатися громадською діяльністю та бізнесом, будучи головою ради директорів компанії “Роснефть” і главою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG — власника і оператора трубопроводу “Північний потік”, по якому в Німеччину йдуть поставки російського газу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,878.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,069.91