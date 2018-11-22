Україна готова до продовження дискусії з Німеччиною щодо сайту “Миротворець” - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна готова до продовження дискусії з німецькою стороною щодо питання сайту “Миротворець”. Про це написав у статті для видання Welt посол України у Німеччині Андрій Мельник, передає УНН з посиланням на DW.
За словами посла, Київ “з увагою прийняв до відома” прохання міністерства закордонних справ ФРН прибрати інформацію з сайту, але юридичні можливості української влади в цьому випадку дуже обмежені.
“Втім, Україна готова до серйозного продовження дискусії щодо проблеми „Миротворця“ з німецькими партнерами. Особисто я вважаю, що сумнозвісний список є недопустимим та недоречним”, — написав Мельник.
Він зауважив, що існування такого сайту не виправдовує поширення “страхітливих сценаріїв” у німецьких ЗМІ, згідно з якими Україна нібито бажає смерті Шредеру.
“Висловлюючись недипломатично, це є цілковитою дурницею. Це просто годування пропагандистських наративів Кремля”, — переконаний посол.
За словами Мельника, ця ситуація відволікає увагу від справжньої проблеми — лоббістських послуг, які колишній німецький канцлер надає російському підприємству та Володимиру Путіну у Європі.
Крім того, дипломат нагадав, що Шредер є головою ради директорів найбільшої російської енергетичної компанії “Роснефть” і особистим другом президента РФ Володимира Путіна.
Мельник також нагадав нещодавні слова екс-канцлера про те, що анексія Криму має бути визнана. “Ось чому Шредер був включений до списку „ворогів України“, доступний в Інтернеті”, — пише посол. При цьому він звернув увагу на те, що “Миротворець” є “суто приватним сайтом” і українська влада “не несе жодної відповідальності” за його зміст.
Нагадаємо, МЗС ФРН закликало видалити сайт “Миротворець” в зв’язку з внесенням в його базу Герхарда Шредера.
Сайт “Миротворець” 9 листопада додав в свою базу даних Шредера, як повідомляло видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, звинувативши його, цитуючи повідомлення на сайті — у “замаху на суверенітет і територіальну цілісність України”, “маніпуляції суспільно значущою інформацією” і “антиукраїнській пропаганді” .
Нагадуємо, політик обіймав посаду федерального канцлера в 1998 — 2005 роках. Після відходу з політики він став займатися громадською діяльністю та бізнесом, будучи головою ради директорів компанії “Роснефть” і главою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG — власника і оператора трубопроводу “Північний потік”, по якому в Німеччину йдуть поставки російського газу.