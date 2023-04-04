Украина экспортировала более 26,3 млн тонн агропродукции по "зерновому коридору"

Цитата

"Стартовал девятый месяц действия "морского зернового коридора". За 8 месяцев действия Стамбульской инициативы, подписанной Украиной, Турцией и ООН, морским путем потребителям доставлено 26,3 миллиона тонн аграрной продукции, в частности: 12,9 миллиона тонн кукурузы, 7,3 миллиона тонн пшеницы", - говорится в сообщении Гетманцева.

Детали

Гетманцев отметил, что в течение марта показатель количества ежесуточных проходов судов через турецкие проливы не улучшился и составляет 2,8. В то же время за прошлый месяц Украина отправила иностранным заказчикам продукции на 500 тысяч тонн больше, чем в феврале, а именно – 3,8 миллиона тонн, в том числе 2,3 миллиона тонн кукурузы и 908 тысяч тонн пшеницы.

"Дополнительное внимание уделено нуждающимся странам, которые серьезно зависели от украинского зерна в довоенные времена - Йемену, Сомали, Кении, Эфиопии, Бангладешу, Судану и др. В марте таким странам отгружено 374 тысяч тонн пшеницы – на 47% больше, чем в феврале", - отметил Гетманцев.

Напомним

С начала текущего маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт 37,6 млн тонн зерна. Это на 16% меньше чем в прошлом сезоне.