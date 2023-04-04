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Україна експортувала понад 26,3 млн тонн агропродукції "зерновим коридором"

Україна експортувала понад 26,3 млн тонн агропродукції "зерновим коридором"

Київ • УНН

 • 1468193 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. За 8 місяців роботи "зернового коридору" Україна експортувала понад 26,3 мільйона тонн агропродукції. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram, передає УНН

Цитата

"Стартував дев’ятий місяць дії "морського зернового коридору". За 8 місяців дії Стамбульської ініціативи, підписаної Україною, Туреччиною і ООН, морським шляхом доставлено споживачам 26,3 мільйона тонн аграрної продукції, зокрема: 12,9 мільйона тонн кукурудзи, 7,3 мільйона тонн пшениці", - ідеться в повідомленні Гетманцева.

Деталі

Гетманцев відзначив, що протягом березня показник кількості щодобових проходів суден через турецькі протоки не покращився і становить 2,8. Водночас за минулий місяць Україна відправила іноземним замовникам продукції на 500 тисяч тонн більше, ніж у лютому, а саме – 3,8 мільйона тонн, у тому числі 2,3 мільйона тонн кукурудзи та 908 тисяч тонн пшениці.

"Додаткова увага приділена нужденним країнам, які серйозно залежали від українського зерна у довоєнні часи - Ємену, Сомалі, Кенії, Ефіопії, Бангладеш, Судану тощо. У березні таким країнам відвантажено 374 тисяч тонн пшениці – на 47% більше, ніж у лютому", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо

З початку поточного маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт 37,6 млн тонн зерна. Це на 16% менше, ніж минулого сезону.

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