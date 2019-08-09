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Украина экспортировала курятины на 356,5 млн долларов

Украина экспортировала курятины на 356,5 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 9155 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. По итогам семи месяцев 2019 года украинские производители установили новый рекорд по экспорту курятины. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

Так, в январе-июле этого года Украина поставила на международные рынки 243,7 тыс. тонн мяса птицы общей стоимостью 356,5 млн долл.

ТОП-потребителями украинского продукта является Саудовская Аравия, Нидерланды и Словакия.

В частности, в июле в Саудовскую Аравию Украина экспортировала 13,9 тыс. тонн курятины, в Нидерланды - 8,2 тыс. тонн, в Словакию - 5 тыс. тонн.

Отметим, что показатели экспорта мяса птицы Украиной превышают импорт в 3,4 раза (в весовом измерении). В январе-июле этого года Украина завезла 71 тыс. тонн продукта общей стоимостью 28,6 млн долл.

Напомним, по прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.

Также напомним, 30 июля в Министерстве экономического развития сообщили о достижении договоренности с ЕС о постепенном увеличении квот для украинских экспортеров мяса птицы с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн.

Такое решение связывают с крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине, компанией "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, который, по данным международной прессы, получил крупную торговую победу над Брюсселем, воспользовавшись правовой лазейкой в торговой сделке ЕС-Украина для значительного увеличения экспорта.

Отметим, что судьба МХП в общенациональном экспорте курятины достигает 88%. Это один из двух украинских производителей, допущенных в страны ЕС.

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