Україна експортувала курятини на 356,5 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. За підсумками семи місяців 2019 року українські виробники встановили новий рекорд з експорту курятини. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Так, у січні-липні цього року Україна поставила на міжнародні ринки 243,7 тис. тонн м'яса птиці загальною вартістю 356,5 млн дол.
ТОП-споживачами українського продукту є Саудівська Аравія, Нідерланди та Словаччина.
Зокрема, у липні до Саудівської Аравії Україна експортувала 13,9 тис. тонн курятини, до Нідерландів - 8,2 тис. тонн, до Словаччини - 5 тис. тонн.
Відзначимо, що показники експорту м'яса птиці Україною перевищують імпорт у 3,4 раза (у ваговому вимірюванні). У січні-липні цього року Україна завезла 71 тис. тонн продукту загальною вартістю 28,6 млн дол.
Нагадаємо, за прогнозами німецьких експертів, у 2019-му Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь і Канаду.
Також нагадаємо, 30 липня в Міністерстві економічного розвитку повідомили про досягнення домовленості з ЄС про поступове збільшення квот для українських експортерів м'яса птиці з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн.
Таке рішення пов'язують з найбільшим виробником і експортером курятини в Україні, компанією "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, який, за даними міжнародної преси, здобув велику торговельну перемогу над Брюсселем, скориставшись правовою лазівкою в торговій угоді ЄС-Україна для значного збільшення експорту.
Зазначимо, що доля МХП в загальнонаціональному експорті курятини сягає 88%. Це один із двох українських виробників, допущених в країни ЄС.