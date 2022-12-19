Украина до сих пор не получила помощь США по ленд-лизу. В МИДе объяснили почему

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Ленд-лиз от США по широкому снабжению военной техники Киеву предусматривает возмещение со стороны Украины. Как рассказал в комментарии УНН представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко, в связи с этим США сейчас делают все возможное, чтобы помогать Украине на безвозмездной основе.

Цитата

"Для начала давайте вспомним суть этого механизма. Он заключается в возможности передачи американской стороной имеющихся у нее оборонных изделий Украине в аренду или предоставление на условиях лизинга. Плюс этого инструмента – скорость принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без излишней бюрократии и необходимости голосований по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Минус – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины”, – объяснил Николенко.

Детали

Представитель МИД отмечает, что американские партнеры осознают, что украинцы сегодня платят самую высокую цену, защищая не только свою свободу, но и безопасность всей Европы. Недостаточность помощи Украине или ее неэффективности будет иметь роковые последствия для всего свободного демократического мира.

Именно поэтому на этом этапе войны США предпочитают поставку Украине материально-технической помощи, вооружений и боеприпасов к ним за счет средств своего собственного федерального бюджета.

Так, в рамках соответствующего закона США о дополнительных ассигнованиях в поддержку Украины, в настоящее время Киев получает безопасность и оборонную помощь по трем программам: Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF ) и пополнение запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Николенко отмечает, что взаимодействие по этим программам происходит на безвозмездной основе и, в отличие от программы ленд-лиза, не предусматривает возмещения со стороны Украины стоимости предоставленных вооружений, военной техники и боеприпасов.

Он также напомнил, что кроме двустороннего измерения помощи со стороны США, американская сторона была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран.

Благодаря совместным дипломатическим усилиям и лидирующей роли США удалось мобилизовать предоставление Украине со стороны членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью 40 млрд долларов. Из этой суммы США выделили на цели оборонной помощи Украине с 24 февраля более 19,3 млрд долларов.

“Сегодня МИД Украины во главе с министром Дмитрием Кулебой, в сотрудничестве с другими причастными государственными органами, сосредоточены прежде всего на привлечении со стороны ведущих союзников и партнеров Украины дополнительных ресурсов для создания "воздушного щита" в украинском небе, прежде всего противоракетных и противовоздушных систем”, – добавил Николенко.

Напомним

9 мая этого года президент США Джо Байден подписал федеральный закон о ленд-лизе для Украины.

Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу 1 октября.

Украинские Национальные Новости

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