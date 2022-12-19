Україна досі не отримала допомогу США за ленд-лізом. У МЗС пояснили чому

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"Для початку давайте пригадаємо суть цього механізму. Він полягає в можливості передачі американською стороною наявних у неї оборонних виробів Україні в оренду чи надання на умовах лізингу. Плюс цього інструменту – швидкість ухвалення Адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Мінус – обсяги постачань американської зброї в рамках ленд-лізу напряму залежать від фінансових можливостей України”, – пояснив Ніколенко.

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Представник МЗС наголошує, що американські партнери усвідомлюють, що українці сьогодні платять найвищу ціну, боронячи не лише свою свободу, але й безпеку всієї Європи. Недостатність допомоги Україні чи її неефективність матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу.

Саме тому на цьому етапі війни США віддають перевагу постачанню Україні матеріально-технічної допомоги, озброєнь і боєприпасів до них за рахунок коштів свого власного федерального бюджету.

Так, у рамках відповідного закону США про додаткові асигнування на підтримку України, наразі Київ отримує безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Ніколенко наголошує, що взаємодія за цими програмами відбувається на безоплатній основі та, на відміну від програми ленд-лізу, не передбачає відшкодування з боку України вартості наданих озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Він також нагадав, що, окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн.

Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та лідируючій ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 млрд доларів. Із цієї суми США виділили на цілі оборонної допомоги Україні з 24 лютого понад 19,3 млрд доларів.

“Сьогодні МЗС України на чолі із міністром Дмитром Кулебою, в співпраці з іншими причетними державними органами, зосереджені, насамперед, на залученні з боку провідних союзників і партнерів України додаткових ресурсів для створення "повітряного щита" в українському небі, насамперед протиракетних та протиповітряних систем”, – додав Ніколенко.

Нагадаємо

9 травня цього року президент США Джо Байден підписав федеральний закон про ленд-ліз для України.

Закон США про ленд-ліз для України набув чинності 1 жовтня.