Україна досі не отримала допомогу США за ленд-лізом. У МЗС пояснили чому

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 22041 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 54831 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 93515 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 144165 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 168960 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 345940 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219708 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193454 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 329240 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459049 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 41548 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 40320 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 34414 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 32229 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 34477 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 345944 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 329243 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 546599 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 677259 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697101 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77396 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114481 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199518 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225529 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218541 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Україна досі не отримала допомогу США за ленд-лізом. У МЗС пояснили чому

Україна досі не отримала допомогу США за ленд-лізом. У МЗС пояснили чому

Київ • УНН

 • 665554 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Ленд-ліз від США щодо широкого постачання військової техніки Києву передбачає відшкодування з боку України. Як розповів у коментарі УНН речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, у зв'язку з цим США наразі роблять усе можливе, аби допомагати Україні на безоплатній основі.

Цитата

"Для початку давайте пригадаємо суть цього механізму. Він полягає в можливості передачі американською стороною наявних у неї оборонних виробів Україні в оренду чи надання на умовах лізингу. Плюс цього інструменту – швидкість ухвалення Адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Мінус – обсяги постачань американської зброї в рамках ленд-лізу напряму залежать від фінансових можливостей України”, – пояснив Ніколенко.

Деталі

Представник МЗС наголошує, що американські партнери усвідомлюють, що українці сьогодні платять найвищу ціну, боронячи не лише свою свободу, але й безпеку всієї Європи. Недостатність допомоги Україні чи її неефективність матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу.

Саме тому на цьому етапі війни США віддають перевагу постачанню Україні матеріально-технічної допомоги, озброєнь і боєприпасів до них за рахунок коштів свого власного федерального бюджету.

Так, у рамках відповідного закону США про додаткові асигнування на підтримку України, наразі Київ отримує безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Ніколенко наголошує, що взаємодія за цими програмами відбувається на безоплатній основі та, на відміну від програми ленд-лізу, не передбачає відшкодування з боку України вартості наданих озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Він також нагадав, що, окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн.

Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та лідируючій ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 млрд доларів. Із цієї суми США виділили на цілі оборонної допомоги Україні з 24 лютого понад 19,3 млрд доларів.

“Сьогодні МЗС України на чолі із міністром Дмитром Кулебою, в співпраці з іншими причетними державними органами, зосереджені, насамперед, на залученні з боку провідних союзників і партнерів України додаткових ресурсів для створення "повітряного щита" в українському небі, насамперед протиракетних та протиповітряних систем”, – додав Ніколенко.

Нагадаємо

9 травня цього року президент США Джо Байден підписав федеральний закон про ленд-ліз для України.

Закон США про ленд-ліз для України набув чинності 1 жовтня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41