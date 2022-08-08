Украина до сих пор не конфисковала ряд активов российских олигархов - ЦПК

Среди таких, в частности, и один из крупнейших ТРЦ столицы – "Ocean Plaza", связанный с российским олигархом Аркадием Ротенбергом.

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“Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. До сих пор принадлежит российскому олигарху Дерипаске. "Ocean Plaza" – один из крупнейших ТРЦ Киева. Принадлежит связанной с российским олигархом Ротенбергом компании. 11 августа планирует возобновить работу. "Мармелад" – еще один ТРЦ в Киеве, совладельцами которого являются глава газпрома Миллер, "банкир путина" Ковальчук и член госдумы Фокин. Продолжает работать. Таких примеров даже не десятки – сотни", - заявил глава ЦПК.

В общественной организации констатировали, что с момента принятия закона о конфискации российских активов в Украине прошло более 2 месяцев, однако государственные органы не подали ни одного заявления в суд о взыскании активов российских олигархов.

"В СНБО за это время приняли четыре решения, в которых, в частности, речь идет о блокировании активов:

– первое против двух физических и трех юридических лиц;

– второе против одного юридического лица;

– третье против 35 физлиц (в частности, против путина, пескова и т.д.);

– четвертое против 236 российских вузов и 261-го ректора.

Никто из этих лиц не владеет значительными активами в Украине, которые можно было бы взыскать в пользу государства", - добавили в Центре противодействия коррупции.

Добавим

Киевский ТРЦ “Ocean Plaza”, который связан с другом российского диктатора владимира путина – бизнесменом Аркадием Ротенбергом, недавно был полностью закрыт.

Он фактически прекратил работу сразу после полномасштабного вторжения россии 24 февраля, за исключением нескольких магазинов и супермаркета на нулевом этаже. Теперь ТРЦ закрылся. В то же время недавно в издании Forbes сообщили - с 11 августа "Ocean Plaza” может снова начать свою работу.

Через кипрскую "Ocean Plaza Project Ltd" 33% ТРЦ принадлежат компании UPD Holdings Limited. Раньше она принадлежала бизнесмену Василию Хмельницкому. Другие компании находятся во владении "ТПС Недвижимость", которая владеет 5 ТЦ в стране-агрессоре. Ее основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг. До 2019 года она контролировалась Лилией Ротенберг, дочерью Аркадия Ротенберга.

Напомним

Аркадий Ротенберг – российский олигарх, друг путина и человек, фактически построивший Крымский мост. В россии ему принадлежит большое количество бизнесов, в том числе – компания “Минудобрения”, более 75% продукции которых ранее шло на экспорт, половина из которого поставлялась по аммиакопроводу “Тольятти-Одесса”. Он проходит как через россию, так и через Украину, в частности, идет через Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Далее отгрузка удобрений шла по морю через “Одесский припортовый завод” в другие страны. Этой же схемой пользовался еще один российский завод “ТольятиАзот” для транспортировки аммиака через Украину. С 24 февраля этот аммиакопровод прекратил свою работу.