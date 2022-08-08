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Україна досі не конфіскувала низку активів російських олігархів - ЦПК

Україна досі не конфіскувала низку активів російських олігархів - ЦПК

Київ • УНН

 • 117884 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Україні й досі залишаються не конфіскованими багато активів росіян. Про це повідомили в Центрі протидії корупції, передає УНН.

Серед таких, зокрема, й один з найбільших ТРЦ столиці - "Ocean Plaza", який повʼязаний з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом.

Цитата

“Миколаївський глиноземний завод - одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Досі належить російському олігарху Дерипасці. "Ocean Plaza" - один з найбільших ТРЦ Києва. Належить повʼязаній з російським олігархом Ротенбергом компанії. 11 серпня планує відновити роботу. "Мармелад" - ще один ТРЦ в Києві, співвласниками якого є голова газпрому Міллєр, "банкір путіна" Ковальчук та член держдуми Фокін. Продовжує працювати. Таких прикладів навіть не десятки - сотні", - заявив голова ЦПК.

У громадській організації констатували, що з моменту ухвалення закону про конфіскацію російських активів в Україні минуло понад 2 місяці, однак державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення активів російських олігархів.

"В РНБО за цей час ухвалили чотири рішення у яких, зокрема, йдеться про блокування активів:

- Перше проти двох фізичних і трьох юридичних осіб;
- Друге проти однієї юридичної особи;
- Третє проти 35 фізосіб (зокрема, проти путіна, Пєскова і т.д.);
- Четверте проти 236 російських вишів та 261-го ректора.

Ніхто з цих осіб не володіє значними активами в Україні, які можна було б стягнути на користь держави", - додали в Центрі протидії корупції.

Додамо

Київський ТРЦ “Ocean Plaza”, який пов'язаний із другом російського диктатора володимира путіна – бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, нещодавно був повністю закритий.

Він фактично припинив роботу одразу після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого, за винятком кількох магазинів і супермаркету на нульовому поверсі. Тепер ТРЦ закрився. Водночас нещодавно у виданні Forbes повідомили - з 11 серпня "Ocean Plaza” може знову розпочати свою роботу.

Через кіпрську "Ocean Plaza Project Ltd" 33% ТРЦ належать компанії UPD Holdings Limited. Раніше вона належала бізнесмену Василю Хмельницькому. Інші компанії знаходяться у володінні "ТПС Нерухомість", яка має у своєму розпорядженні 5 ТЦ в країні-агресорі. Її заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко і Аркадій Ротенберг. До 2019 року вона контролювалася Лілією Ротенберг, дочкою Аркадія Ротенберга.

Нагадаємо

Аркадій Ротенберг – російський олігарх, друг путіна та людина, яка фактично побудувала Кримський міст. У росії йому належить велика кількість бізнесів, у тому числі – компанія “Міндобрива”, більш ніж 75% продукції яких раніше йшло на експорт, половина з якого постачалася по аміакопроводу “Тольятті-Одеса”. Він проходить як через росію, так і через Україну, зокрема йде через Луганську, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

Далі відгрузка добрив йшла морем через “Одеський припортовий завод” в інші країни. Цією ж схемою користувався ще один російський завод “ТольятіАзот” для транспортування аміаку через Україну. З 24 лютого цей аміакопровід припинив свою роботу.

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