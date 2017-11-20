Украина будет добиваться от США признания Голодомора геноцидом - Чалий

"Традиционно в конце ноября тысячи неравнодушных собираются в Нью-Йорке в Соборе Святого Патрика, чтобы почтить память невинно погибших во время искусственно созданного режимом Сталина в 1932-33 гг. Голодомора. Теперь мы знаем, что именно украинцы поднялись против этого преступления в защиту своих семей - и были целенаправленно уничтожены. Сегодня в своем выступлении, при выживших свидетелей тех трагических событий подчеркнул: пришло время официально в США признать Голодомор против украинского народа - геноцидом ", - сообщил Чалый.

При этом посол отметил, что уже была попытка добиться признания Голодомора геноцидом, но она не увенчалась успехом.

"Мы снова пойдем в Конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять в следующем году соответствующую резолюцию", - добавил он.

Напомним, Государственный департамент США осудил попытки обжалования исторического факта Голодомора в Украине.