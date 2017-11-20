Україна домагатиметься від США визнання Голодомору геноцидом - Чалий

"Традиційно наприкінці листопада тисячі небайдужих збираються у Нью-Йорку в Соборі Святого Патріка, щоби вшанувати пам’ять невинно загиблих під час штучно створеного режимом Сталіна у 1932-33 рр. Голодомору. Тепер ми знаємо, що саме українці піднялися проти цього злочину на захист своїх сімей - і були цілеспрямовано знищені. Сьогодні у своєму виступі, при виживших свідках тих трагічних подій наголосив: прийшов час офіційно в США визнати Голодомор проти українського народу - геноцидом", - повідомив Чалий.

При цьому посол зазначив, що вже була спроба добитися визнання Голодомору геноцидом, але вона не увінчалася успіхом.

"Ми знову підемо в Конгрес США, щоб добитися правди та справедливості і прийняти в наступному році відповідну резолюцію", - додав він.

Нагадаємо, Державний департамент США засудив спроби оскарження історичного факту Голодомору в Україні.