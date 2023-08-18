Украина до конца года планирует достичь согласия по созданию компенсационной комиссии для определения ущерба от агрессии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Украина до конца года планирует достичь компромисса и согласия по созданию Компенсационной комиссии, которая будет определять размер нанесенного ущерба от войны россии против Украины. Об этом журналисту УНН сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
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«В разных странах по-разному. Есть национальные системы конфискации, где-то какие-то страны двигаются быстрее, например, Канада. У них есть законодательство, у них есть первые попытки по конфискации», - рассказал Малюська.
Он отметил, что в США есть конфискация за уклонение от режима санкций.
«Первая конфискация активов тоже состоялась, и они планируют средства перечислить в соответствующий фонд (компенсации на восстановление Украины и компенсации для украинцев – ред.) Соответственно, мы продемонстрируем, куда эти средства будут расходоваться. То есть есть определенные успехи на национальном уровне», - сказал Малюська.
Министр отметил, что международная рамка движется гораздо медленнее, потому что там десятки стран, и нужно найти компромисс и согласие.
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«Сейчас мы достигли согласия по фиксации убытков. До конца года планируем достичь компромисса и согласия по созданию Компенсационной комиссии, которая будет определять размер убытков. Третий этап – это, собственно, изъятие, истребование или получение доходов, активов россии за рубежом. То есть, это третий этап, и там процесс медленнее по объективным соображениям. То есть все движется, но, на самом деле, ничего мгновенно не произойдет. Не нужно ожидать, что уже завтра к нам поступят сотни, миллиарды долларов. Это будет медленнее намного, но это произойдет», - рассказал Малюська.
Дополнение
В мае 2023 года в рамках саммита Совета Европы было подписано политическую декларацию о создании Реестра убытков, нанесённых агрессией россии против Украины
Глава правительства Денис Шмыгаль сообщал, что после ожидаемого создания реестра убытков от войны россии против Украины нужно будет создать Компенсационную комиссию и Компенсационный фонд. Это должно позволить запустить процесс возмещения убытков всем пострадавшим от агрессии рф.
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