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Украина до конца года планирует достичь согласия по созданию компенсационной комиссии для определения ущерба от агрессии рф

Украина до конца года планирует достичь согласия по созданию компенсационной комиссии для определения ущерба от агрессии рф

Киев • УНН

 • 1803112 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украина до конца года планирует достичь компромисса и согласия по созданию Компенсационной комиссии, которая будет определять размер нанесенного ущерба от войны россии против Украины. Об этом журналисту УНН сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Цитата

«В разных странах по-разному. Есть национальные системы конфискации, где-то какие-то страны двигаются быстрее, например, Канада. У них есть законодательство, у них есть первые попытки по конфискации», - рассказал Малюська.

Он отметил, что в США есть конфискация за уклонение от режима санкций.

«Первая конфискация активов тоже состоялась, и они планируют средства перечислить в соответствующий фонд (компенсации на восстановление Украины и компенсации для украинцев – ред.) Соответственно, мы продемонстрируем, куда эти средства будут расходоваться. То есть есть определенные успехи на национальном уровне», - сказал Малюська.

Министр отметил, что международная рамка движется гораздо медленнее, потому что там десятки стран, и нужно найти компромисс и согласие.

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«Сейчас мы достигли согласия по фиксации убытков. До конца года планируем достичь компромисса и согласия по созданию Компенсационной комиссии, которая будет определять размер убытков. Третий этап – это, собственно, изъятие, истребование или получение доходов, активов россии за рубежом. То есть, это третий этап, и там процесс медленнее по объективным соображениям. То есть все движется, но, на самом деле, ничего мгновенно не произойдет. Не нужно ожидать, что уже завтра к нам поступят сотни, миллиарды долларов. Это будет медленнее намного, но это произойдет», - рассказал Малюська.

Дополнение

В мае 2023 года в рамках саммита Совета Европы было подписано политическую декларацию о создании Реестра убытков, нанесённых агрессией россии против Украины

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщал, что после ожидаемого создания реестра убытков от войны россии против Украины нужно будет создать Компенсационную комиссию и Компенсационный фонд. Это должно позволить запустить процесс возмещения убытков всем пострадавшим от агрессии рф.

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