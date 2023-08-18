Україна до кінця року планує досягти згоди зі створення компенсаційної комісії для визначення збитків від агресії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Україна до кінця року планує досягти компромісу та згоди щодо створення Компенсаційної комісії, яка буде визначати обсяг завданих збитків від війни росії проти України. Про це журналісту УНН повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
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«У різних країнах по-різному. Є національні системи конфіскації, десь якісь країни рухаються швидше, наприклад, Канада. У них є законодавство, у них є перші спроби по конфіскації», - розповів Малюська.
Він зазначив, що в США є конфіскація за ухилення від режиму санкцій.
«Перша конфіскація активів теж відбулася, і вони планують кошти перерахувати у відповідний фонд (компенсації на відновлення України та компенсацію для українців – ред.) Відповідно, ми продемонструємо, куди ці кошти будуть витрачатися. Тобто є певні успіхи на національному рівні», - сказав Малюська.
Міністр зауважив, що міжнародна рамка рухається набагато повільніше, тому що там десятки країн, і потрібно знайти компроміс та згоду.
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«Зараз ми досягли згоди по фіксації збитків. До кінця року плануємо досягти компромісу та згоди щодо створення Компенсаційної комісії, яка буде визначати розмір збитків. Третій етап – це, власне, вилучення, витребування чи отримання доходів, активів росії за кордоном. Тобто, це третій етап, і там процес повільніший з об’єктивних міркувань. Тобто все рухається, але, насправді, нічого миттєво не відбудеться. Не потрібно очікувати, що вже завтра до нас надійдуть сотні, мільярди доларів. Це буде повільніше набагато, але це відбудеться», - розповів Малюська.
Доповнення
У травні 2023 року у межах саміту Ради Європи було підписано політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України
Очільник уряду Денис Шмигаль повідомляв, що після очікуваного створення реєстру збитків від війни росії проти України потрібно буде створити Компенсаційну комісію та Компенсаційний фонд. Це має дозволити запустити процес відшкодування збитків усім постраждалим від агресії рф.
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