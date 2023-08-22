Украина для Крыма - государство, которое может гарантировать развитие крымскотатарского народа - Чубаров

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«Крымские татары – это народ, который на протяжении 342 лет имел свою государственность. Крымские татары – это народ, который хочет самоопределиться, хочет решать свою судьбу самостоятельно. Крымские татары реалисты по всем направлениям, включая и весь свой потенциал, включая современные мировые тенденции и роль украинского государства», - сказал Чубаров.

По его словам, крымские татары нашли очень удачный ответ на вопрос чем является Крым для Украины, и чем Украина является для Крыма.

«Мы исходим из того, что Украина является для Крыма тем государством, которое может гарантировать сохранение и развитие крымскотатарского народа. Мы нашли этот ответ для себя. И поэтому говорим, что хотим самоопределения в такой форме, чтобы эта автономия обеспечивала четыре условия. Первое – это нерушимость территориальной целостности украинского государства. Та автономия, о которой говорят крымские татары, она должна обеспечивать нерушимость украинских границ», - рассказал Чубаров.

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Он отметил, что второе – это реализация крымскими татарами своего права на самоопределение.

«Третье – соблюдение прав человека и прав гражданина. Четвертое – это устойчивое развитие Крыма, как части украинского государства. Когда мы говорим о реинтеграции Крыма, то мы должны говорить о будущем его коренных народов и всех людей, которые живут в Крыму. Это будущее нельзя обеспечить, если мы серьезно не будем говорить о праве крымскотатарского народа на самоопределение и совместно не искать пути этого самоопределения. Такой подход будет успешным путем к реинтеграции Крыма», - отметил Чубаров.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Крымской платформы хочет послать сигнал, что будет послевоенное и экономическое восстановление временно оккупированного полуострова, и из него сделают украинскую Кремниевую долину.