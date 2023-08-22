Україна для Криму - держава, яка може гарантувати розвиток кримськотатарського народу - Чубаров

Цитата

«Кримські татари – це народ, який протягом 342 років мав свою державність. Кримські татари – це народ, який хоче самовизначитися, хоче вирішувати свою долю самостійно. Кримські татари реалісти по всіх напрямках, включаючи і весь свій потенціал, включаючи сучасні світові тенденції та роль української держави», - сказав Чубаров.

За його словами, кримські татари знайшли дуже вдалу відповідь на запитання чим є Крим для України, і чим Україна є для Криму.

«Ми виходимо з того, що Україна є для Криму тією державою, яка може гарантувати збереження і розвиток кримськотатарського нарду. Ми знайшли цю відповідь для себе. І тому говоримо, що хочемо самовизначення в такій формі, щоб ця автономія забезпечувала чотири умови. Перше – це непорушність територіальної цілісності української держави. Та автономія про яку говорять кримські татари вона має забезпечувати непорушність українських кордонів», - розповів Чубаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черговий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня

Він зазначив, що друге – це реалізація кримськими татарами свого права на самовизначення.

«Третє – дотримання прав людини і прав громадянина. Четверте – це сталий розвиток Криму, як частини української держави. Коли ми говоримо про реінтеграцію Криму, то ми маємо говорити про майбутнє його корінних народів і всіх людей, які живуть в Криму. Це майбутнє не можна забезпечити, якщо ми серйозно не будемо говорити про право кримськотатарського народу на самовизначення і спільно не шукати шляхи цього самовизначення. Такий підхід буде успішним шляхом до реінтеграції Криму», - зазначив Чубаров.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи хоче надіслати сигнал, що буде повоєнне та економічне відновлення тимчасово окупованого півострова, і з нього зроблять українську Кремнієву долину.