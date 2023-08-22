Україна для Криму - держава, яка може гарантувати розвиток кримськотатарського народу - Чубаров

ukru
29 березня, 17:57 • 273009 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 364391 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 302399 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337428 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302343 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220652 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205299 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164755 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536150 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175524 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
744 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51936 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 51273 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 54484 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 57542 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 45486 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393315 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536148 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569557 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566577 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205395 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 364388 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175396 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166281 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137175 перегляди
Актуальне
Україна для Криму - держава, яка може гарантувати розвиток кримськотатарського народу - Чубаров

Україна для Криму - держава, яка може гарантувати розвиток кримськотатарського народу - Чубаров

Київ • УНН

 • 686207 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна є для Криму тією державою, яка може гарантувати збереження і розвиток кримськотатарського нарду. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час виступу на заході у переддень саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Кримські татари – це народ, який протягом 342 років мав свою державність. Кримські татари – це народ, який хоче самовизначитися, хоче вирішувати свою долю самостійно. Кримські татари реалісти по всіх напрямках, включаючи і весь свій потенціал, включаючи сучасні світові тенденції та роль української держави», - сказав Чубаров.

За його словами, кримські татари знайшли дуже вдалу відповідь на запитання чим є Крим для України, і чим Україна є для Криму.

«Ми виходимо з того, що Україна є для Криму тією державою, яка може гарантувати збереження і розвиток кримськотатарського нарду. Ми знайшли цю відповідь для себе. І тому говоримо, що хочемо самовизначення в такій формі, щоб ця автономія забезпечувала чотири умови. Перше – це непорушність територіальної цілісності української держави. Та автономія про яку говорять кримські татари вона має забезпечувати непорушність українських кордонів», - розповів Чубаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черговий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня

Він зазначив, що друге – це реалізація кримськими татарами свого права на самовизначення.

«Третє – дотримання прав людини і прав громадянина. Четверте – це сталий розвиток Криму, як частини української держави. Коли ми говоримо про реінтеграцію Криму, то ми маємо говорити про майбутнє його корінних народів і всіх людей, які живуть в Криму. Це майбутнє не можна забезпечити, якщо ми серйозно не будемо говорити про право кримськотатарського народу на самовизначення і спільно не шукати шляхи цього самовизначення. Такий підхід буде успішним шляхом до реінтеграції Криму», - зазначив Чубаров.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи хоче надіслати сигнал, що буде повоєнне та економічне відновлення тимчасово окупованого півострова, і з нього зроблять українську Кремнієву долину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,616.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,786.66