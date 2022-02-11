Украина запросила у РФ объяснений военной деятельности у границ и в Крыму. У Москвы 48 часов на ответ

Цитата:

“Мы официально применили механизм уменьшения опасности, в соответствии с разделом III Венского документа, и обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и временно оккупированном Крыму”, — написал министр.

Детали

Дипломат пояснил: согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие.

"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и остальным государствам-участницам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснения”, — отметил Кулеба.

Он заверил, что Украина продолжит и в дальнейшем использовать все дипломатические возможности для обеспечения собственной безопасности.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.