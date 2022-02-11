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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Україна запросила у РФ пояснень військової діяльності біля кордонів та в Криму. У Москви 48 годин на відповідь

Україна запросила у РФ пояснень військової діяльності біля кордонів та в Криму. У Москви 48 годин на відповідь

Київ • УНН

 • 37423 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України офіційно застосувало спеціальний механізм та звернулося до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України, та в тимчасово окупованому Криму. Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата:

“Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України, та в тимчасово окупованому Криму”, — написав міністр.

Деталі

Дипломат пояснив: згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

“Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення”, — зауважив Кулеба.

Він запевнив, що Україна продовжить і надалі використовувати всі дипломатичні можливості для гарантування власної безпеки.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Українські Національні Новини

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