Украина бесплатно получит от Вьетнама 300 аппаратов ИВЛ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103058 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112415 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117302 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151065 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116844 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141991 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104380 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102850 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105113 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102298 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина бесплатно получит от Вьетнама 300 аппаратов ИВЛ

Украина бесплатно получит от Вьетнама 300 аппаратов ИВЛ

Киев  •  УНН

 • 17140 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Украина как гуманитарную помощь получит от Вьетнама 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Следующая новость касается поставки из Вьетнама 300 аппаратов ИВЛ. Мы очень долго работали над этим проектом, вы знаете, что в мире существует большой спрос на аппараты ИВЛ, вы знаете, что мир готовится ко второй волне коронавируса, и соответственно спрос на такие аппараты не приходит, он остается. Каждая страна пытается иметь надлежащий запас таких аппаратов для того, чтобы иметь возможность спасать жизни своих наиболее тяжелых больных, и мы по всему миру охотились на ИВЛ, и в конце концов нам удалось обеспечить предоставление Украине партии в 300 портативных аппаратов ИВЛ. Государство не заплатило за эти аппараты ни копейки. Эти аппараты являются гуманитарной помощью", - отметил он.

Напомним, Украина, в качестве гуманитарной помощи, получила от Республики Индия партию антивирусных препаратов "OMVIR", которые используются в лечении пациентов с COVID-19. Этих медикаментов хватит на лечение около 5 тыс. пациентов.

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