Украина бесплатно получит от Вьетнама 300 аппаратов ИВЛ

"Следующая новость касается поставки из Вьетнама 300 аппаратов ИВЛ. Мы очень долго работали над этим проектом, вы знаете, что в мире существует большой спрос на аппараты ИВЛ, вы знаете, что мир готовится ко второй волне коронавируса, и соответственно спрос на такие аппараты не приходит, он остается. Каждая страна пытается иметь надлежащий запас таких аппаратов для того, чтобы иметь возможность спасать жизни своих наиболее тяжелых больных, и мы по всему миру охотились на ИВЛ, и в конце концов нам удалось обеспечить предоставление Украине партии в 300 портативных аппаратов ИВЛ. Государство не заплатило за эти аппараты ни копейки. Эти аппараты являются гуманитарной помощью", - отметил он.

Напомним, Украина, в качестве гуманитарной помощи, получила от Республики Индия партию антивирусных препаратов "OMVIR", которые используются в лечении пациентов с COVID-19. Этих медикаментов хватит на лечение около 5 тыс. пациентов.