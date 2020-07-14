Україна безкоштовно отримає від В’єтнаму 300 апаратів ШВЛ

ukru
Ексклюзив
08:24 • 35296 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 84374 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 100536 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 163843 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 136074 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145771 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147272 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129132 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183158 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126245 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 103013 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 141602 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 122308 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 108610 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 108814 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 35348 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 84421 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 100546 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 82944 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 130358 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104052 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104698 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122458 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139040 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137113 перегляди
Актуальне
Україна безкоштовно отримає від В’єтнаму 300 апаратів ШВЛ

Україна безкоштовно отримає від В’єтнаму 300 апаратів ШВЛ

Київ • УНН

 • 17156 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Україна як гуманітарну допомогу отримає від В’єтнаму 300 портативних апаратів штучної вентиляції легень. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

“Наступна новина стосується постачання з В’єтнаму 300 апаратів ШВЛ. Ми дуже довго працювали над цим проектом, ви знаєте, що у світі існує шалений попит на апарати ШВЛ, ви знаєте, що світ готується до другої хвилі коронавірусу, і відповідно попит на такі апарати не спадає, він залишається. Кожна країна намагається мати належний запас таких апаратів для того, щоб мати змогу рятувати життя своїх найбільш тяжких хворих, і ми по всьому світі полювали на ШВЛ, і зрештою нам вдалося забезпечити надання Україні партії у 300 портативних апаратів ШВЛ. Держава не заплатила за ці апарати жодної копійки. Ці апарати є гуманітарною допомогою”, — зазначив він.

Нагадаємо, Україна, у якості гуманітарної допомоги, отримала від Республіки Індія партію антивірусних препаратів “OMVIR”, які використовуються у лікуванні пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19. Цих медикаментів вистачить на лікування близько 5 тис. пацієнтів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32