Україна безкоштовно отримає від В’єтнаму 300 апаратів ШВЛ

“Наступна новина стосується постачання з В’єтнаму 300 апаратів ШВЛ. Ми дуже довго працювали над цим проектом, ви знаєте, що у світі існує шалений попит на апарати ШВЛ, ви знаєте, що світ готується до другої хвилі коронавірусу, і відповідно попит на такі апарати не спадає, він залишається. Кожна країна намагається мати належний запас таких апаратів для того, щоб мати змогу рятувати життя своїх найбільш тяжких хворих, і ми по всьому світі полювали на ШВЛ, і зрештою нам вдалося забезпечити надання Україні партії у 300 портативних апаратів ШВЛ. Держава не заплатила за ці апарати жодної копійки. Ці апарати є гуманітарною допомогою”, — зазначив він.

Нагадаємо, Україна, у якості гуманітарної допомоги, отримала від Республіки Індія партію антивірусних препаратів “OMVIR”, які використовуються у лікуванні пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19. Цих медикаментів вистачить на лікування близько 5 тис. пацієнтів.