Україна безкоштовно отримає від В’єтнаму 300 апаратів ШВЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Україна як гуманітарну допомогу отримає від В’єтнаму 300 портативних апаратів штучної вентиляції легень. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“Наступна новина стосується постачання з В’єтнаму 300 апаратів ШВЛ. Ми дуже довго працювали над цим проектом, ви знаєте, що у світі існує шалений попит на апарати ШВЛ, ви знаєте, що світ готується до другої хвилі коронавірусу, і відповідно попит на такі апарати не спадає, він залишається. Кожна країна намагається мати належний запас таких апаратів для того, щоб мати змогу рятувати життя своїх найбільш тяжких хворих, і ми по всьому світі полювали на ШВЛ, і зрештою нам вдалося забезпечити надання Україні партії у 300 портативних апаратів ШВЛ. Держава не заплатила за ці апарати жодної копійки. Ці апарати є гуманітарною допомогою”, — зазначив він.
Нагадаємо, Україна, у якості гуманітарної допомоги, отримала від Республіки Індія партію антивірусних препаратів “OMVIR”, які використовуються у лікуванні пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19. Цих медикаментів вистачить на лікування близько 5 тис. пацієнтів.